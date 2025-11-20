Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı bütçesi onaylandı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı bütçesi 21 milyar 500 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2. Birleşimi gerçekleştirildi. 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, gerçekleşmesi hedeflenen proje ve yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasına yönelik faaliyetlere öncelik verdiklerini dile getiren Başkan Akın, bütçenin rakamların ötesinde bilim, akıl ve en önemlisi halkın önceliklerinin bir araya getirilerek hazırlandığını dile getirdi. Her kuruşunun hesabını veren, şeffaf ve güçlü bir mali yönetim sözü veren Akın, kent güvenliğinden sürdürülebilir ulaşım imkanlarına, kent güvenliğinden sosyal yardımlara kadar her kalemi ayrı ayrı düşünerek bütçe oluşturduklarını dile getirdi.

Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışıyla öncelikli hedeflerinin kent yoksulluğuyla mücadele etmek olduğunu söyleyen Başkan Akın, "2026 yılı Balıkesir Büyükşehir Belediyemizin bütçesi öncelikle hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kuvayımilliye şehrimiz Balıkesir’imizin geleceğini de şekillendirecek en önemli yol haritasını 2026 mali yılı bütçemizi görüşüyoruz. Bu bütçe sadece rakamlardan ibaret değildir. Bilimin, aklın ve en önemlisi halkımızın önceliklerinin bir araya getirilmiş olan halinin toplamıdır. Bu bütçe kentimizin 2025-2029 Stratejik Planının ikinci yılındaki kararlılığının ve 10 numara kent vizyonuna ulaşma azmimizin de en güçlü taahhütlerinden bir tanesidir. Biliyoruz ki içinde bulunduğumuz ekonomik şartlar, özellikle dar gelirli ve sabit gelirli hemşehrilerimize sıkıntı oluşturuyor. Bu nedenle 2026 bütçemizin temel felsefesi; sosyal adaleti sağlamak, eşitsizlikle mücadele etmek ve halkımızın refahını artırmak üzerine inşa edilmiştir. 2026 yılı için Balıkesir’imize yakışır, yatırım odaklı ve güçlü bir bütçe hazırlamaya çalıştık. Her kuruşun hesabını veren, şeffaf ve güçlü bir mali yönetim sözünü de buradan hepimize ve tüm milletimize vermek isterim. Söz veriyoruz" dedi.

"Kentimizi dirençli ve güvenli hale getirmek boynumuzun borcu"

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı toplam bütçe teklifinin 21 milyar 500 milyon TL olarak belirlendiğini dile getiren Akın, "Bu bütçe; şehircilik, ulaşım, çevre yönetimi, sosyal destekler, afet yönetimi, kültür-sanat, spor, tarım ve temel belediye hizmetleri de kapsayan geniş bir hizmet ve yatırım yelpazesini içinde barındırmaktadır. Bütçemizin en büyük payını kentin geleceğine yön verecek, hayat kalitesini doğrudan artıracak programlara ayırdık. Balıkesir’imizde yaşayan her vatandaşımın öncelikli beklentisi konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım.Bu nedenle 2026 bütçemizde en büyük payı da bu alana tahsis etmiş olduk. Afetlere karşı dirençli ve güçlü bir Balıkesir inşa etmek bizim ertelenemez bir görevimiz. Kentimizi yaşanabilir kılmanın da olmazsa olmazı. Bu kenti dirençli ve güvenli bir hale getirmek de boynumuzun borcudur. Bununla ilgili de çalışmalarımızı ortaya koyduk, koymaya da devam ediyoruz. Çevre ve halk sağlığını koruma altına alan, yeşil altyapıyı güçlendiren düzenlemeler için de ciddi kaynaklar ayırdık" ifadelerini kullandı.

"Güçlü bir sosyal destek kalkanı oluşturuyoruz"

İtfaiye hizmetleri ve yangına müdahale faaliyetleri için toplamda ayrılan ödenek ile kent güvenliğine ve esenliğine verdikleri önemi de ortaya koyan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Riskli yapı stokunun yenilenmesi ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması için kentsel dönüşüm uygulamalarına kaynak tahsis ediyoruz. Balıkesir tarımın başkentidir. Üreticilerimizi baş tacı yapmak, yerel ekonomiyi güçlendirmek için de gitmemiz gereken yolların en başında gelmektedir üretmek. 2026 bütçemizde üretimi artırmak amacıyla çiftçinin, köylünün, tüm vatandaşlarımızın toprakla barışması için gelirine destek olup maliyetlerini düşürmek için de bütçemizde bunlara yer verdik. 2026 bütçemizde tohum, fide, ekipman ve hayvancılık desteklerimizi artırıyoruz ve çiftçimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Hiçbir vatandaşımızı geride bırakmayacağız. Bütçemizin önemli bir bölümü sosyal hizmet ve yardımlaşmaya ayrılmış durumdadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik ayni yardımlar, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için de güçlü bir sosyal destek kalkanını oluşturuyoruz" dedi.

"Her bir rakam halkımıza verdiğimiz hizmet sözünün teminatıdır"

"Ailenin güçlendirilmesi programı kapsamında aileye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile kreş ve gündüz bakım hizmetleri için de ödenekler ayırdık" diyen Akın, "Sporun geliştirilmesi ve desteklenmesi programı altında sporcu, kulüp ve federasyonun desteklenmesi ve amatör spor kulüplerine destekler sağlayıp Balıkesir’i sporun merkezi yapma kararlılığımızı gösteriyoruz. Bu bütçe yatırım, sosyal destek, çevre koruma, afet hazırlığı, tarım, kültür ve ulaşım gibi tüm alanlarda dengeli bir yerel kalkınmayı esas almaktadır. 2026 bütçemiz; Balıkesir’imizin ihtiyaçlarını gözeten, gelecek nesillere daha güçlü bir şehir bırakmayı amaçlayan bir anlayışla hazırlanmıştır. Bu bütçe; yol, su ve yeşil alan demektir. Bu bütçe; sosyal destek, spor ve kültür anlamına gelmektedir. Bu bütçe, ‘Depreme Dirençli Balıkesir’ anlamına gelmektedir. Ve Balıkesir’in depreme dayanıklı, tarımda güçlü ve kent yaşamında ulaşılabilir bir kent olma hedefine giden en sağlam adımlardan bir tanesidir. Sunmuş olduğumuz 2026 Mali Yılı Bütçe Cetvelindeki her bir rakam, halkımıza verdiğimiz hizmet sözümüzün de teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 2026 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından Başkan Akın, bütçenin hayırlı olması temennisinde bulunarak tüm meclis üyelerine teşekkür etti.