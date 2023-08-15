Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül'e yatırımları sürdürüyor

Altıeylül İlçesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve hizmetleriyle modren bir hale kavuşuyor. Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe olmasının yanında birçok kırsal mahalleyi de bünyesinde barındıran Altıeylül’de; kırsal kalkınma hamlelerinden sosyal hayata canlılık katan alanlara, altyapısından ulaşımı güvenli ve konforlu hale getiren yol çalışmalarına ve kentin geçmişine ışık tutan tarihi yapıların restore edilmesine kadar her alanda dört koldan hizmet vermeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; kent yaşamındaki canlılık, sosyal donatı alanları, parkları, doğayla iç içe vakit geçirilebilecek mesire alanları, geçmişe ışık tutan tarihi yapıları ile şehrin en gelişmiş ilçelerinden biri olan Altıeylül’ü, ilçe belediyesiyle birlikte şaha kaldıran yatırımlarla buluşturmaya devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana; vatandaşların nefes alacağı, yeşille, doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanlarda çalışmalar başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın talimatıyla Değirmen Boğazı Tabiat Parkı ile İkizcetepeler Mesire Alanı, doğal yapılarına saygılı bir şekilde yenilendi. Yenileme çalışmalarının yanı sıra; aydınlatmalar ve güvenlik kameralarıyla daha huzurlu ve güvenli bir ortam oluşturuldu. Avlu 2. Etap’ta çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi; sunduğu güvenli, huzurlu ve konforlu atmosferiyle her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği bir alan haline getirdi.

7’den 77’ye herkese hitap eden sosyal alanlar

7’den 77’ye herkesin sosyalleşebileceği alanlar oluşturan Büyükşehir Belediyesi; Avlu’yu yaşam merkezine dönüştürerek konser alanlarından skate parka, yürüyüş yollarından dinlenme alanlarına, kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği sosyal alanlardan sergi salonlarına, öğrencilerin rahatlıkla ders çalışabileceği ortamlara kadar birçok alanı Altıeylül’e kazandırdı. Büyükşehir Belediyesi’nin, Altıeylül’ün dört bir yanında oluşturduğu yaşam alanlarında, gencinden yaşlısına tüm vatandaşlar; huzurlu, konforlu, kaliteli ve güvenli bir şekilde sosyalleşerek keyifli vakit geçiriyor.

Altıeylül’de Gençler zamanı verimli geçiriyor

Gençlerin sosyalleşip, verimli zaman geçirecekleri gençlik merkezlerini artıran Büyükşehir Belediyesi; Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi, Ece Sıla Ünsal Kütüphanesi’ni de gençlerin hizmetine sundu. 44 yıldır Balıkesirlilere hizmet veren Ali Hikmet Paşa Spor Tesislerini yenileyerek tam donanımlı bir spor kompleksi haline getiren Büyükşehir, birçok branşta çalışmaların yapılabileceği kompleksin açılışını kısa zaman içerisinde gerçekleştirecek.

Özel gereksinimli bireyler için engelsiz yaşam merkezi

Hasan Basri Çantay Mahallesi’nde özel gereksinimli bireylere hizmet verecek Engelsiz Yaşam Merkezi açan Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ailelerinin bir işi olduğunda çocuklarını güvenle emanet edebilecekleri sağlıklı bir ortam oluşturdu. Uzman eğitmenlerle hizmet veren merkezde ihtiyaç duyan ailelere psikolojik destek de veriliyor.

Altıeylül’ün tarihi yapıları Geleceğe aktarılıyor

Şehrin tarihi ve kültürel hazinelerine sahip çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ertuğrul Mahallesi’nin tek camisi olan 120 yıllık Ertuğrul Camisi’ni, Fatih Sultan Mehmet Han’ın kardeşi, Zağnos Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın kabrinin bulunduğu türbeyi, şehrin sembol yapılarından Saat Kulesi ile Şadırvanı ve Saadettin Efendi Çeşmesi restorasyonunu da tamamlayarak Altıeylül’ün ve Balıkesir’in tarihine ışık tutan ve manevi kimliğini ortaya koyan birçok yapıyı geleceğe aktarılıyor. Ayrıca Devlet Demir Yolları Gar Sahasının kuzeydoğu ucunda yer alan ve yıllardır atıl durumda bulunan ikisi tescilli üç binayı restore etmeye başlayan Büyükşehir Belediyesi; sanat galerisiyle, kütüphanesiyle, kitapeviyle, restoranıyla çağdaş bir sanat merkezi haline getirecek.

Düzenli ayrıştırılan atıklar enerjiye dönüşüyor

Her geçen gün doğayla daha uyumlu olabilmek için sürdürülebilir projeleri uygulamaya alan Büyükşehir Belediyesi, düzenli depolamayı yüzde 100’e çıkararak Altıeylül ilçesinde bulunan Katı Atık Entegre Tesisi’nde bir yandan elektrik enerjisi üretiyor, diğer yandan da atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanılabilir atıkların ise dönüştürülerek döngüsel ekonomiye kazandırılması hedefiyle ilçe belediyesiyle iş birliği içerisinde Savaştepe ve 100. Yıl Caddelerinde “Sıfır Atık Caddeleri” projesini uyguluyor.

Ana şebeke hattı yenilendi

Altıeylül’de yılların yorgunluğuyla patlamalar yaşanan hatları yenileyerek vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ulaştıran Büyükşehir Belediyesi iştiraki BASKİ’nin çalışmalarıyla İkizcetepeler Barajı’ndan su sağlayan ve yıllardır patlayarak maddi manevi şehre zarar veren ana şebeke hattı yenilendi.

Alternatif yollarla güvenli ulaşım

Altyapısı tamamlanan bölgelerde yol ve kavşak düzenleme çalışmalarıyla; trafiği daha konforlu hale getiren Büyükşehir Belediyesi, yeni oluşturduğu alternatif yollarla da trafikte bekleme süresini kısaltarak ulaşımı kolaylaştırdı. Kırsal mahallelerde de ömrünü tamamlayan dere köprülerini yıkıp, yeni baştan inşa eden Büyükşehir; Macarlar ve Karamanlar’ı birbirine bağlayan köprünün iki tarafına yaya kaldırımları da yaparak araçların yanı sıra yayaların da güvenle kullanabileceği hale getirdi.

Kırsal kalkınmaya büyük destek

Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe olmasının yanında birçok kırsal mahalleyi de bünyesinde barındıran Altıeylül’ün; tarım ve hayvancılığa elverişli verimli ovalarında üretim yapan çiftçilerin maliyetlerini düşürecek, daha çok kazanç elde etmelerini sağlayacak destek ve teşvikleri dört koldan sürdürüyor. Tarla yollarında gerçekleştirdiği çalışmalarla çiftçilerin tarlalarına daha güvenli ve konforlu ulaşmasını sağlayan Büyükşehir; meyve fidanı, sera naylonu, süt otu tohumu, fide, yem, süt soğutma tankı desteğinde bulunuyor, yerli boz ırklarda verim artırıcı probiyotik dağıtıyor, stratejik öneme sahip Balıkesir Kuzusu üretimi ve arıcılık faaliyetleri için teşvikler vermeye devam ediyor. Altıeylül’de su kaynaklarının verimli kullanılması konusunda birçok çalışmayı da hayata geçiren Büyükşehir, her geçen yıl daha fazla tarım alanını suyla buluşturuyor. Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül Belediyesi tarafından kırsal Konakpınar Mahallesi’nde yapılan kamp alanının çevre düzenlemesine de katkı sundu.

Haşereyle mücadele konusunda da ilçe belediyeleriyle koordineli hareket eden Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde şehir genelinde sineksiz bir yaz geçiriliyor.