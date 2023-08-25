Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, güneş enerjili aydınlatmaya geçiyor

Sürdürülebilir kent hedefi için önemli adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bazı hizmet binaları, mezarlık ve parklarda güneş enerjisiyle çalışan aydınlatma direklerinin montajına başladı.

Başkan Yücel Yılmaz’ın “İnsana ve doğaya saygılı şehir” vizyonuyla çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çevreci yatırımlarıyla Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji üretiminde sürdürülebilirliği ve verimliliği artırmayı hedefleyen Büyükşehir, şimdi de şehirdeki bazı park ve mezarlıklarda güneş enerjili aydınlatma sistemlerine geçiş yapıyor.

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kent hedefi için önemli adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çevreci uygulamayı daha hayata geçirdi. Karbon nötr bir şehir için daha önce hizmet binaları, kapalı pazaryerleri ile birçok noktadaki akıllı durakların çatılarına güneş enerji santralleri kuran Büyükşehir Belediyesi, şimdiyse bazı tesislerini, mezarlık ve parkları güneş enerjisiyle aydınlatıyor. Mevcut 61 aydınlatmayı güneş enerjili sistemle değiştiren Büyükşehir Belediyesi, çevreci ve ekonomik bir uygulama olan yenilenebilir enerji ile aydınlatmayı kent genelindeki park ve yeşil alanlarda da yaygınlaştırmayı hedefliyor.