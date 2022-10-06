Balıkesir Büyükşehir Belediyeye 'Süreklilik' ödülü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği’nin 21’incisini düzenlediği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda “Süreklilik” ödülü kazandı.

Prof. Dr. Metin Sözen’in adına verilen yarışmada Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Karesi ve Altıeylül İlçesi’ndeki 7 çeşmenin restorasyonu, Ertuğrul Camisi Restorasyonu, Fatma Sultan Türbesi Restorasyonu, Karesi İzci Evi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Zağnos Paşa Meydanı Çevresi Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma Restorasyonu, Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi’ndeki Tescilli Yapının Onarımı, Marmara İlçesi’nde Mezarlık Alanının Çevre Düzenlemesi ile Mezar Taşlarının Rölöve ve Restorasyon Projesi, Bigadiç İlçesi Oğul Paşa Türbesi Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Karesi İlçesi Kurtuluş Çeşmesinin Rölöve Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, Savaştepe İlçesi Çarşı Camisinin Onarımı projeleriyle “Süreklilik” ödülü kazandı.

Çalışmalar sürecek

Balıkesir’i daha yaşanabilir hale getirmek için gayret ettiklerini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Tarihi ve kültürel varlıkların şehrimize kazandırılmasını önemsiyoruz” dedi. Şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkaracak bütünlük arz eden projelerle günümüze miras kalan yapıların geleceğe taşınması konusunda proje ve yatırımlar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, “Bu çalışmalar, tarihi belleğin korunması ve geleceğe aktarılması açısından anlamlı. Bu yüzden şehrimizin tamamında restorasyon, bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğiz. Tarihi Kentler Birliği tarafından belediyemize verilen ödül için şehrim adına teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Kimlikli kent kavramının güçlendirilmesi amaçlanıyor

2001 yılından bu yana düzenlenen Koruma Özendirme Yarışması, TKB üyesi belediyelerin “kimlikli kent” kavramını güçlendirmesini, kentin hafıza mekânlarını geleceğe taşınmasını, atıl durumdaki yapıları restore ederek yeniden işlevlendirmesini ve yaşayan canlı odaklara, kamusal alanlara dönüştürmesini destekliyor, teşvik ediyor.