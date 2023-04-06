Balıkesir Büyükşehir'den 15 günde 18 ilçede Ramazan programı

Ramazan Ayı’nın ilk 15 gününde 20 ilçesinin 18’ine ziyaretler gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ay boyunca tüm ilçeleri ziyaret edecek. Gittiği ilçelerde iftarını her akşam bir vatandaşın evinde yapan Başkan Yücel Yılmaz, gönül sofralarında orucunu açıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, her Ramazan Ayı’nda olduğu gibi bu yıl da ay boyunca ilçelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ramazan Ayı’nın bereketini tüm şehre yayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, ilk 15 günde 20 ilçenin 18’ine ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla buluştu.

İlçe ziyaretlerini Ramazan Ayı boyunca devam ettirecek olan Büyükşehir Belediyesi; gittiği ilçelerin merkezinden kırsalına kadar ulaşarak önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine gıda kolilerini dağıtıyor ve engelli bireylerin evlerini ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalyelerini ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş tarafından titizlikle hazırlanan yemeklerden oluşan 10 bin kişilik iftar yemeğini de vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde şehrin dört bir yanında varlığını hissettirerek gönüllere giriyor. İftar öncesinde ilçelerin sokaklarını dolaşan Başkan Yücel Yılmaz, esnafa bereketli kazançlar dileyerek sokakta karşılaştığı vatandaşlarla hasbihal ediyor. Her ilçede iftarını vatandaşların evinde yapan Başkan Yücel Yılmaz, gittiği ilçelerde yaşayan depremzede vatandaşları ziyaret ederek hatırlarını soruyor. İftar sonrasında Teravih Namazı’na katılan Başkan Yücel Yılmaz, ardından köy kahvehanelerini gezerek vatandaşlarla çay içip, sohbet ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın önderliğinde her gün bir ilçede düzenlenen programlara; AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları da katılım gösteriyor.

Vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği Ramazan Ayı ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Yücel Yılmaz’a teşekkürlerini iletti.