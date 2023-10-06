Balıkesir Büyükşehir'den AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Güren'e tam destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, AK Parti Genel Merkezi tarafından kısa bir süre önce İlçe Başkanlığı görevine getirilen Mustafa Güren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nde sıcak temaslarda bulundu. Ayvalık’ın alt yapı konusundaki sorunlarıyla ilgili hazırladığı dosyaları Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile paylaşan, Başkan Güren’e Büyükşehir’den tam destek geldi.

Ayvalık’ta AK Parti’nin genç İlçe Başkanı Mustafa Güren görevine hızlı bir başlangıç yaptı.

Türkiye’nin turizm alanında parlayan yıldızı konumundaki Ayvalık’ın en büyük sorunlarından biri olan Ayvalık’ın kanalizasyon ve susuzluk sorunlarını çantasına koyan Mustafa Güren, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kapısını çaldı.

Güren’in ilk durağı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz oldu.

Başkan Yılmaz’ın büyük bir ilgisiyle karşılaşan Güren, ilçenin alt yapı sorunlarının çözümüne yönelik hazırladığı projeleri Başkan Yılmaz ile paylaştı.

Ak Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren’i büyük bir dikkatle dinleyen Yücel Yılmaz, Ayvalık ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdikten sonra ilçede alt yapı sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik süren çalışmalar hakkında da bilgiler verdi.

Güren’in hazırladığı acil eylem planını yerinde bulan Başkan Yılmaz, Ayvalık’ta süren kanalizasyon, su ve yol yapım projelerinin hızla tamamlanması için Güren’in hazırladığı projeyi de bu çalışmaları içine katacağının sözünü verdi.

Mustafa Güren’e görevinde başarılar dileyen Başkan Yılmaz, elinden gelen tüm desteği Güren’e vereceğinin de altını çizdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde; BŞB Başkan Yardımcısı Yasin Sagay ve akabinde BASKİ Genel Müdürü İzzet Günal ile de görüşmeler yapan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Mustafa Güren, Ayvalık’a büyük bir memnuniyetle döndü.

Ayvalık’a en iyi hizmetin getirilmesi için partisinin genel başkanlığı tarafından kendisine tevdi edilmesinin ardından tek amacının doğup, büyüdüğü ilçede kalıcı izler bırakmak olduğunu söyleyen Başkan Güren gazetecilere yaptığı açıklamada, “Ayvalık’ımızın sorunlarının çözümlenmesinde doğru adres; AK Parti’dir. Bizim için halka hizmet, Hak’ka hizmettir. Partimizin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın meşalesini yaktığı bu kutsal yolda ilerleyerek milletimizin hizmetkârı olmayı kendimize görev bildik. Bu şiarla Ayvalık’ta sosyo-ekonomik sıkıntıların gerilemesi, sosyal hayat ivmesinin yükseltilmesi ve ilçe halkının alacağı en iyi hizmetlerle yüzünün gülmesi için ben ve ekip arkadaşlarım tüm gücümüzle gayret edeceğiz. Bundan hiç kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirdiği ziyarette kendisine yakın ilgi gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a şükranlarını sunan Mustafa Güren, “Yücel Yılmaz Başkanımız, Ayvalık’ı Balıkesir’in konukevi ve vitrini olarak görüyor. Bu yüzden de Büyükşehir yatırımlarının ilçemize getirilmesinde çok ciddi çabalar harcıyor. Bizde naçizane hazırladığımız projeleri gerçekleştirdiğimiz ziyarette kendisine sunduk. Çok sevindi ve ilgilendi. Sanırım çok yakında Ayvalık için müjdeli haberleri kıymetli halkımızla paylaşacağız” diye konuştu.