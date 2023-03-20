Balıkesir Büyükşehir'den çiftçiye hünnap ve mürdüm eriği desteği

Sındırgı’da 90 dekarlık alanda kapama bahçe uygulaması yapılması amacıyla; 40 çiftçiye bin 650 mürdüm eriği ve 2 bin hünnap fidanının dağıtıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bizim tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışmak ve çalışanı desteklemek” dedi.

Çiftçileri tarımsal yenilikler ve alternatif uygulamalarla buluşturarak ekonomik yönden kalkınmalarını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı’da 90 dekarlık alanda kapama bahçe uygulaması yapılması amacıyla; 40 çiftçiye yüzde 75’i hibeli toplam bin 650 mürdüm eriği ve 2 bin hünnap fidanı dağıttı. Dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Büyükşehir olarak maliyetleri azaltıp çiftçimizin gelirini artıracak, verimi yükseltecek çalışmalara odaklandık. Bunun için tek bir şeye ihtiyacımız var o da çalışmak ve çalışanı desteklemek” açıklamasında bulundu.

‘Amacımız çiftçimizi kalkındırmak’

Kırsal kalkınma konusunda atılan her adımda bir mantık ve akılcı bir planlama olduğunu vurgulayan Başkan Yücel Yılmaz, “Şehrimizin neredeyse yüzde 35’i kırsal mahallelerde yaşıyor. Rızkımızın yüzde 65’i ise kırsal mahallelerimizin üretiminden geliyor. Bizim temel gayemiz sizin maliyetlerinizi en aza indirmek. İnsanlar, kaliteli ve ekonomik malı tercih ediyor. Maliyetleri azaltıp verimi nasıl artırabiliriz? Çiftçimizin ekonomisini nasıl kalkındırırız? Biz Balıkesir olarak bu amaca odaklandık” dedi.

Sulama Birlikleri Büyükşehir’e geçiyor

90 dekarlık alan için yaklaşık 4 bin fidan dağıttıklarını dile getiren Başkan Yücel Yılmaz, “Büyükşehir olarak yatırımlarımızın bazıları uzun vadeli yapıyoruz, bazısını ise bereketini o gün görmek için yapıyoruz. Arka arkaya birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Şuan çiftlikte kuzularımız, damızlık koçlarımız yetişiyor. Meralarımızı ıslah ediyor, ıslah ettiğimiz meralara hayvancılıkla uğraşan üreticimize destek olmak için süt otu ekiyoruz. Sulanan arazilerimizi artırıyor, kapalı devre sulama sistemlerine geçiyoruz. Müjdeli bir haberimiz var; Mayıs’tan sonra sulama birliklerinin hemen hemen hepsi Büyükşehir yönetimine geçecek. Su çok kıymetli. Suyu şehrin her noktasında eşit dağıtan bir sistem kurulmasına yönelik sorumluluk alıyoruz” açıklamasında bulundu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “Büyükşehir Belediyemiz üretime büyük destekler veriyor. Bugün üreticilerimize hünnap ve mürdüm eriği fidanı dağıtıyoruz. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyorum” derken İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel işlere imza attıklarını belirtti. Alkan, “Şehrimizin tarımsal potansiyelini güçlendirmek için üretime destek veren başta Başkanımız Yücel Yılmaz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.