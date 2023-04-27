Balıkesir Büyükşehir'den çiftçiye koruma kalkanı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 20 ilçeye 29 adet ‘Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonu kurdu. Bu istasyon sayesinde çiftçi; hem don ve fırtınaya karşı erken önlem alacak hem de zararlılara karşı doğru zamanda doğru ilacı atarak yüzde 50’ye yakın verimliliği artıracak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere yönelik yaptığı milyonlarca liralık yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğinde 20 ilçeye toplam 29 adet Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonu kurdu. Kurulan bu istasyonlarda; hava sıcaklığı, bağıl nem, yağmur, yaprak ıslaklığı, rüzgâr hızı, hava nemi, yağış, toprak nemi, toprak sıcaklığı ve rüzgâr hızı gibi değerler ölçülecek ve hemen çiftçi bilgilendirilecek. Çiftçiler de bu bilgiler ışığında; don, fırtına gibi afet durumlarına erken önlem alacak ve zararlılara karşı da ilaçlama zamanın yapabilecekler.

Sistem birçok konuda fayda ağlıyor

Son yıllardaki iklimsel değişiklikler ile hastalıklarda artışlar gözlendiğini, iklimsel değişikliklerden dolayı da ilaçlama zamanlamalarında değişiklikler meydana geldiği bilgisini veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, “Kurduğumuz bu sistem; tarımsal üretimde verimlilik, az ilaç kullanımı, işgücü tasarrufu, aşırı ilaç kullanımının önlenmesi, biyolojik dengenin korunması, ürün kalitesinin yükseltilmesi, insan sağlığı ve çevrenin korunması gibi birçok konuda büyük faydalar sağlayacak” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın destekleriyle veri ağını kurduklarını belirten Başkan Akça, “Bu veri ağının üzerindeki parametreler sayesinde üreticilerimize erken uyarılarda bulunuyoruz. Örneğin; ‘Bölgende pas hastalığı başlamak üzere, domateste mildiyö hastalığı başlamak üzere şu ilaçları at’ diye uyaracak. Çiftçi hastalık gelmeden önce bunu öğrenecek ve ilaçlamasını yapacak. Böylelikle, Balıkesir’in tüm ilçelerinde yüzde 50’ye yakın bir verim kazancımız olacak. Uzun yıllar kullanılacak bu ürün çiftçimize hayırlı olsun” dedi.

Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Meteoroloji İstasyonu’nun kurulmasından duydukları memnuniyeti dile getiren çiftçiler, “Bizim yöremizde büyük sıkıntılar çekiyoruz. Büyükşehir Belediyesi’nin bu yardımı ile veri istasyonları kuruldu. Artık ilaçlama zamanlarımızı erkenden öğreneceğiz. Ne ilacı atacağımızı biliriz ve üretim gerçekleştiririz. Buraya bunu kuranların elleri dert görmesin. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.