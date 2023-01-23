Balıkesir Büyükşehir'den dolu dolu sömestr tatili

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’dan çocuklar için ikinci sömestr hediyesi. Çocuk Köyü’nün ardından şimdi de 26 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ‘Çocuk Etkinlikleri Haftası’ programı başlıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarısını tamamlayarak tatile giren Balıkesirli öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi’nin karne hediyesi olarak düzenleyeceği etkinliklerle tatilin keyfini çıkarak. İlk olarak yenilenen yüzü ve artırılan oyuncaklarıyla, çocuklara yeniden hizmet verebilmek için kapılarını açan Fırıntaş Çocuk Köyü’nü sömestr tatili boyunca ücretsiz hale getiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bunun yanı sıra düzenleyeceği 26 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği Çocuk Etkinlikleri Haftası ile çocuklara karne şenliği yaşatacak. Tiyatro oyunları ve atölyeleri kapsayacak 9 etkinliğe ücretsiz olarak çocuklara ulaşacağı Çocuk Etkinlikleri Haftası’na tüm çocuklar davetli.

26 Ocakta merkezde başlıyor

6 Ocak Perşembe günü saat 14.00’de “Karagöz Oduncu” ile başlayacak olan program hafta boyunca her gün saat 14.00’de Salih Tozan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Hafta boyunca “Sokak Hayvanları Çocuk Tiyatrosu”, “Karagöz Salıncakçı”, “Masal Diyarı”, “Karagöz Kayıkçı” oyunlarının yanı sıra, birçok etkinlik yapılacak.

Ayrıca; 18 Ocak Salı Marmara İlçesi, 20 Ocak Cuma Balya, 21 Ocak Cumartesi Susurluk, 22 Ocak Pazar Erdek, 23 Ocak Pazartesi Bandırma, 24 Ocak Salı Dursunbey ve 25 Ocak Çarşamba Kepsut İlçelerinde etkinlikler düzenlenecek.

Detaylı bilgi için 444 40 10 numaralı Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’ni aranabilecek.