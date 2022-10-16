Balıkesir Büyükşehir'den gençlere sektörel tecrübe imkânı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin; lise ve üniversiteli gençlere, sektörel bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlayacak, girişimcilik ruhlarını geliştirerek fikirlerini projelendirme imkânı sunduğu 5 haftalık Start-Up School Eğitim Programı başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nin düzenlediği; gençlerin girişimcilik alanında eğitim aldıkları, fikirlerini projelendirip, deneyim kazandıkları bir girişimcilik eğitim programı olan Start-Up School başladı. Açılışı gerçekleştirilen programa birçok öğrenci ve eğitmen katıldı. Gençlere; girişimcilik ruhu kazandırmak, eğitimlerle alan bilgi seviyelerini artırmak, fikirlerini üretime dönüştürecek cesaret, girişimcilik ekosistemine dâhil olmasını sağlayacak donanımlar ve deneyim aktarımı ile sektörel tecrübe kazandırmayı amaçlayan program dahilinde lise ve üniversite öğrencilerine, 5 hafta boyunca alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilecek. Eğitimlerde öğrenciler; uygulama atölyeleri ile fikirlerini yazılı hale dönüştürebilecek, saha deneyimi kazanacak ve ekip ruhu ile hareket edebilmeyi öğrenecek.

Balıkesir’de girişimcilik ekosistemi Ne10’LA güçlenecek

Balıkesir’de girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için önemli bir adım olan Start-Up School Eğitim Programında; Teknopark İstanbul Girişimcilik Uzmanı Rıdvan Ağaç, BJK Espor Kurucusu -Mentor Murat Şengöz, Eğitmen- Mentor Ertuğrul Müyessiroğlu, Bilişim Vadisi Girişimcilik Uzmanı-Eğitmen Sümeyye Çiftçi, Akademisyen Doç. Dr. Efe Efeoğlu, Dış İşleri Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı Eğitmeni Nursu Yüce, Akıl Oyunları Girişimcisi-AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı-Eğitmen Onur Çiftci, Dış İşleri Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı Eğitmeni Selahattin Ciritci, öğrencilere bilgi ve tecrübelerini aktaracak.