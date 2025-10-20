Balıkesir Büyükşehir'den süt soğutma tankı ve araç üstü taşıma tankı desteği

Balıkesir’i tarım ve hayvancılıkta "Türkiye’nin parlayan yıldızı" yapma hedefiyle çiftçiye desteklerini her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Çiftçim mutluysa ben de mutluyum" diyerek süt üreticilerinin maliyetini düşürmek ve ürün verimini artırmak için 25 mahalleye süt soğutma tankı ve araç üstü taşıma tankı desteği verdi.

"Tarımda Balıkesir Modeli" ile üretimin ve üreticinin yanında olan çiftçi dostu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, süt üreticilerinin yüzünü güldüren önemli bir desteği hayata geçirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 mahalleye süt soğutma tankı desteği verildi.

"Bu model bizim Balıkesir vizyonumuzdur"

Tarım ve hayvancılığın şehri Balıkesir’de zengin toprakların çiftçilerinin de zengin olması için gayret gösterdiklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Tarımda Balıkesir Modeli" adı altında bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda uyguladığımız modelimiz sadece bir destek politikası değildir. Bu model, bizim Balıkesir vizyonumuzdur. Bu yıl ilk defa Dünya Çiftçiler Günü’nde, 220 bin adet sebze fidesini 20 ilçemizdeki çiftçilerimize ulaştırdık. Geçen yıl 23 adet dağıttığımız salça makinesini bu yıl 250’ye çıkartarak bir ilçede değil, 20 ilçede domates üreticilerine destek sağladık. 42 kooperatif üyemize 1500 kilogram Badalan tohumu desteği verdik. Yine bu yıl, ilk defa sera üreticilerimize 140 bin adet marul fidesi ve 200 litre sıvı gübre desteğinde bulunduk. Yarın İvrindi’de yapacağımız törenin ardından, 20 ilçemizdeki 2 bin üreticimize Ryegrass tohumuyla birlikte ilk defa 5’li karışım yem tohumu desteği sağlayacağız" diye konuştu.

"Emeğin heba olmasına izin vermeyiz"

Balıkesir’in Türkiye’deki süt üretiminin yaklaşık yüzde 6’sını tek başına karşılayan ve Marmara Bölgesi’nin en önemli süt havzası konumunda olan bir şehir olduğunu belirten Akın, "Bu topraklarda sabah gün ağarmadan yola çıkan bir emek var. Bir çuval yem için, litre süt için mücadele eden üreticimiz var. Ayrıca süt üretimi, hayvancılığın en hassas ve emek isteyen kısmıdır. Bir gün aksayan bakım, birkaç saat geciken soğutma, tüm emeği heba edebilir. Biz, bu emeğin heba olmasına izin vermeyiz! Bugün, emeğinizin karşılık bulması için süt soğutma tankı desteklerimizle yanınızdayız. Bugün attığımız adım, alın terinin değerini korumak için büyük önem taşıyor. Bu proje, yalnızca bir ekipman dağıtımı değildir. Bu proje, kırsalda yaşamın devamlılığı, üretimde kalite artışı ve sütün gerçek değerine ulaşması için atılmış somut bir adımdır!" şeklinde konuştu.

25 mahalleye destek

Proje kapsamında 12 mahalleye süt soğutma tankı, 5 mahalleye araç üstü süt taşıma tankı kazandırdıklarını açıklayan Akın, "8 mahallemizde ise süt potansiyeline göre tank değişimi yaptık. Böylece toplamda 25 mahallemizdeki üreticilerimiz, modern soğuk zincir sistemine kavuşmuş oluyor. Ayrıca dağıtımlarımız, 500 litreden 10 bin litreye kadar değişen kapasitelerdedir. Bu yatırımlar sayesinde süt; toplandığı andan itibaren uygun sıcaklıkta korunacak, hem hijyen hem de kalite standardı yükselmiş olacak. Bu da doğrudan üreticimizin kazancına yansıyacak. Benim siyasetim belli. Üreticim mutluysa ben de mutluyum. İsteğim, amacım budur" ifadelerini kullandı.