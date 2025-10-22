Balıkesir Büyükşehir'in çiftçiye desteği sürüyor

Üretim ve üreticinin en büyük destekçisi olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, çiftçilere desteklerini aralıksız sürdürüyor. İvrindi’de Süt Otu ve 5’li Karışım Yem Bitkisi Tohumu Dağıtım Töreni’nde konuşan Akın, "Yaklaşık 2 bin üreticimiz, bu destekten faydalanarak toplamda 140 ton yem bitkisi tohumu ekecek. Bu sayede üreticilerimiz, kendi kaba yemlerini üretecek. Böylece hem maliyetler azalacak hem de işletme gelirleri artacak" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, verimli toprakların çiftçilerini bereketli projelerle buluşturmaya devam ediyor. Dün 25 mahalleye ’süt soğutma tankı’ desteğinin ardından bugün de İvrindi’de çiftçilere süt otu ve 5’li karışım yem bitkisi tohumu dağıttı.

"Çiftçimize hizmet etmek onur ve gururdur"

Her yerde tarımın ve hayvancılığın önemini anlattığını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, tarımsal üretimde bir plansızlığın yaşandığını ve çiftçinin topraklarını terk ettiğini söyledi. Üreticilerin ektiğinin karşılığını alamamasından dolayı gelecek kuşakların tarımdan uzaklaştığını belirten Akın, "Balıkesir’de benim bir tek amacım var. Zengin toprakların fakir çiftçileri olmayacak. Bunun için çalışıyoruz. ‘Tarımda Balıkesir Modeli’ ile vatandaşımızın her karış toprağını ekip biçmesini istiyoruz. Çünkü üretemeyen toplumlar borçlanmaya mahkûmdur. Çiftçisine sahip çıkan toplumlar ayakta kalır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çiftçiyi her zaman en tepeye koymuştur. Üretsin ki memleket kazansın diye. Biz de Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden ve onun hedeflerini kendisine şiar edinmiş neferleri olarak bu yolda ilerliyoruz. Bu yolda köylünün milletin efendisi olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Çiftçilerimize hizmet etmek bizim için onur ve gururdur" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin üreticilere ve üretime en çok destek veren belediye olduğunu söyleyen Akın, "Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmayı, ‘Tarımda Balıkesir Modeli’ni uyguluyoruz. Bu modelle, üreticimize birçok alanda destekler sunuyor ve kırsal potansiyelimizi hep bir adım öteye taşıyoruz. Sebze ve meyve üretiminde lideriz, bunu bildiğimiz için 220 bin adet sebze fidesini 20 ilçemizdeki çiftçilerimize ulaştırdık. Bunu çok iyi bildiğimiz için geçen yıl 23 adet dağıttığımız salça makinesi sayısını bu yıl 250’ye çıkarttık. Türkiye’deki süt üretiminin yüzde 6’sını tek başımıza karşılıyoruz. İşte bunu bildiğimiz için dün, üreticimize süt soğutma tankı desteği verdik" şeklinde konuştu.

2 bin üretici destekten yararlanacak

Süt soğutma tankı desteğinin ardından süt otu (Ryegrass) ve 5’li karışım yem bitkisi tohumu desteği verdiklerini söyleyen Akın, "Yaklaşık 2 bin üreticimiz, bu destekten faydalanarak toplamda 140 ton yem bitkisi tohumu ekecek. Bu sayede üreticilerimiz, kendi kaba yemlerini üretecek. Böylece hem maliyetler azalacak hem de işletme gelirleri artacak. Kısacası bu destek; doğrudan üreticimizin cebine, dolaylı olarak da Balıkesir’imizin ekonomisine katkı sağlayacak. Hayırlı uğurlu olsun, bereketi bol olsun hemşehrim" dedi.

"Balıkesir’in her karış toprağı ekilip biçilecek"

20 ilçe belediye başkanıyla tam bir uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Akın, "Bizim derdimiz ayrıştırma değil. Birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yürütüyoruz. Aklımız fikrimiz Balıkesir’imize hizmet etmektir" dedi. "Bize emanet edilen Balıkesir’e sahip çıkıyoruz" diyen Akın, "Emaneti kutsal sayan bir kardeşiniz var. Bizim görevimiz hizmettir. Bizim görevimiz hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklamaktır. Bin 133 mahalle ve 20 ilçesiyle Türkiye’nin en büyük coğrafyasına sahip olan Balıkesir’in her karış toprağının ekilip biçilmesi için mücadele veriyoruz. Binlerce çalışanıyla bu büyük coğrafyaya hizmet eden bir Büyükşehir Belediyesi var" ifadelerini kullandı.

Akın’a desteklerinden dolayı teşekkür eden İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, "Ahmet Başkan’ımız hep meydanlarda ‘Ahmet Akın herkese yakın’ diyor. Biz, İvrindi olarak iliklerimize kadar bunu hissettik. Bize sağladığı destekler için çok teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanı’mızın destekleriyle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz. Kültürel etkinliklerimizde Büyükşehir Belediyemizi hep yanımızda hissettik. Desteklerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim" dedi.

İvrindi Atatürk Meydanı’nda düzenlenen törene Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın yanı sıra CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Saadet Partisi Balıkesir İl Başkanı Hasan Hüseyin Koyuncu, İvrindi Belediye Başkanı Önder Lapanta, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga, muhtarlar, üreticiler ve basın mensupları katıldı.