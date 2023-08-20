Balıkesir Büyükşehir, okul bahçelerini havuza çevirdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde ilçelerde faaliyete alınan havuzlarda çocuklar; hem en iyi şekilde yüzme öğreniyor hem de doyasıya eğleniyor.

Spora ve sporcuya oldukça önem veren, şehir genelinde spor yapılabilecek alanları artıran ve her yaşatan insanın spor yapmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda okul bahçelerine yüzme havuzları kurdu. Bugüne kadar binlerce çocuğun yüzme öğrenmesini sağlayan havuzlar, GSB Yaz Spor Okulları dahilinde; Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçelerde uzman eğitmenler gözetiminde çocuklara hizmet veriyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen derslerde çocuklar, yüzmeyi en ince ayrıntısına kadar hijyenik, sağlıklı ve güvenli bir ortamda öğreniyor. “Okullar tatile çocuklar havuza” sloganıyla hayata geçirilen proje sayesinde çocuklar bir yandan tatillerini verimli bir şekilde geçiriyor diğer yandan da Balıkesir’de yüzme bilmeyen çocuk kalmıyor. Ayrıca havuzlardan tüm ilçelerdeki çocuklar yararlanabiliyor. Yüzme kursuna çok severek ve ilgiyle geldiklerini söyleyen çocuklar kendilerine bu hizmeti sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür ediyor.

Yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak

“Eğitim coşkunuz spor tutkunuz olsun” diyerek Karesi Belediye Başkanlığından bu yana yüz binlerce çocuğun yüzme öğrenmesini sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Çocuklarımız, uzman antrenörlerimizin yanında güvenli bir şekilde yüzme eğitimi alıyorlar. Bizim asıl amacımız, enerjilerini sokağa bırakan çocuklar yetiştirmek. Çocuklarımızın boş zamanlarını değerli kılmaya çalışıyoruz. Balıkesir’imizde yüzme bilmeyen çocuk kalmaması için çalışıyoruz” diye konuştu.