Balıkesir Büyükşehir sokak hayvanlarının yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’nü kutluyor.

Tüm dünyada yaşamlarını zorluklar altında geçirmeye çalışan sokak hayvanlarının yaşamlarını iyileştirmek ve içinde bulundukları duruma ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 2010 yılından bu yana her yıl 4 Nisan’da “Dünya Sokak Hayvanları Günü” kutlanıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olan İvrindi Sokak Hayvanları ve Rehabilitasyon Merkezi’yle, Ovaköy’deki Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi’yle, mamamatiklerle, besleme noktalarıyla sokak hayvanlarının tüm ihtiyaçlarını karşılarken VETBÜS ve VETBÜLANS ile de acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan sokak hayvanlarının imdadına hızır gibi yetişiyor.

Sokak hayvanları için güvenli bir şehir oluşturma adına önemli adımlar atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz’ın önderliğinde tüm canlıları kucaklayan, onların yaşam hakkına saygı duyan yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı veterinerler, rehabilitasyonmerkezi, bakımevi ve ilçelerde sokak hayvanlarının iç-dış parazit taraması, ultrason, aşılama gibi çok sağlık taramalarını gerçekleştirerek şifa dağıtmaya devam ediyor.

Vatandaşlar; yaralı, bakıma muhtaç can dostların tedavileri için 7/24 hizmet veren Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına iletilen ihbarda bulunabilirler.