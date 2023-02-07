Balıkesir Büyükşehir, sokaktaki canları unutmuyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi soğuk ve karlı havalarda gıda bulmakta sıkıntı çeken sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırmasıyla şehrin ücra noktalarında yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan can dostlarımızı unutmuyor. Besleme odaklarında sokak köpekleri için kuru mama, kuşlar için de ağaçlara ekmek bırakılıyor. Belirlenen besleme odaklarında sokak hayvanlarının gıda ihtiyaçları periyodik aralarla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesinde görevli veteriner hekimler de besleme odaklarında hastalıklı veya müşkül durumdaki sokak hayvanlarına gerekli müdahalede bulunuyor. Besleme odaklarında sokak köpekleri için kuru mama, kuşlar için de ağaçlara ekmek bırakılıyor. Uzman veteriner hekimler tarafından tespit edilen tedaviye ihtiyaç duyan sokak hayvanları da İvrindi’deki Sokak Hayvanları Bakımevi’ne götürülerek, gerekli tedavileri yapılıyor.