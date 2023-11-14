Balıkesir Büyükşehir ve Baro'dan ihtiyaç sahibi vatandaşlara hukuk desteği

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile dezavantajlı vatandaşların adalete erişiminin kolaylaştırılmasını amaçlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere her türlü ayrımcılık ve şiddetle mücadele konusunda gerekli adımları atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Barosu arasında işbirliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı tarafından imzalanan ve özellikle kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile dezavantajlı vatandaşların adalete erişimlerini kolaylaştırılmayı amaçlayan ortak hizmet protokolü kapsamında afet hukuk danışmanlığı ve eğitimleri de verilecek.

Bugüne kadar kadın, çocuk ve aile yapısının güçlendirilmesine yönelik proje ve yatırımları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Baro ile imzaladığı işbirliği protokolüyle; adalete erişimin artırılmasını ve adli süreçlerin avukatlarla görüşülerek daha sağlıklı yürütülmesini hedefliyor. Protokol ile daha çok mağdura ulaşacaklarını belirten Balıkesir Baro Başkanı Nadir Karakaşlı, “Büyükşehir Belediyemizle birlikte kimsesizlerin kimsesi olacağız. Bu şehrimiz adına çok umut verici bir gelişme. Başkanımız Yücel Yılmaz ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

Göreve geldiklerinde ilk yaptıkları işlerden birinin Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çatısı altında Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü kurmak olduğunu söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bugün Baromuzla birlikte çok güzel ve hayırlı bir işe imza atıyoruz. Şehrimize hayırlı, uğurlu olsun. Büyükşehir olarak Baromuzun yanındayız. Kimseyi geride bırakmayan bir şehir olma gayretiyle çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.