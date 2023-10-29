Balıkesir Cumhuriyet'in 100. yılı için koştu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri dahilinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Cumhuriyet’in 100.Yılı Halk Koşusu düzenlendi.

Startı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindeki İl Protokolü tarafından Atatürk Stadından verildi. Koşuya, resmi kayıt yaptıran 400 katılımcının yanı sıra her yaştan ve her kesimden yüzlerce vatandaş katıldı. Türk bayraklarıyla koşuya yoğun katılım gösteren vatandaşlar, görsel şölen oluşturdu.

100. Yıl Coşkusu, şehrin ana arterlerinde düzenlenen organizasyonla zirveye ulaştı. Vasıf Çınar Caddesinden, Milli Kuvvetler Caddesine, Anafartalar Caddesinden-Kızılay Caddesine yoğun katılımla devam eden Halk Koşusu yine Atatürk Stadında sona erdi.

Halk Koşusu sonrası düzenlenen ödül töreninde; Cumhuriyetin 100. Yılı Halk Koşusu organizasyonunun tüm katılımcılarına Anı Madalyalarıyla, 100. Yıla özel t-shirtler İl Protokolü tarafından takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp,” Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı, milletimiz için önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihi günü kutlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda Cumhuriyetimizin 100. Yılı Halk Koşusu düzenlendi. Vatandaşlarımızın bu koşuya katılımı, Cumhuriyetimize ve sağlıklı yaşam bilincine sahip çıktıklarını göstermektedir. Bizler, Cumhuriyetimizin değerlerini yaşatarak ve geliştirerek, ülkemizi daha da ileriye taşımaya devam edeceğiz” dedi.