Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 8 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde 232 personelin katılımı ile yaptıkları ’Asayiş, Trafik ve Huzur’ operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, 2 bin 345 şahsa kimlik sorgusu yapıldı. Trafik ekiplerinin yaptıkları uygulamada 71 araç sürücüsüne 169 bin TL. idari para cezası uygulandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Umuma açık 298 işyeri, istirahat ve eğlence yerlerinde Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun salonu ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere 88 ekip ve 232 personelin katılımıyla, Merkez ve dış İlçeleri ile il genelinde yapılan Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulamasında; 2 bin 345 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 8 şahıs yakalanırken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Trafik ekipleri yaptıkları denetimlerde 646 araç denetlenirken, 71 Araç sürücüsüne toplam 169 bin 228 TL tutarında idari para cezası uygulandı ve 12 araç trafikten men edildi.