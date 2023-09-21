Balıkesir'de 'huzur' uygulamasında 11 kişi tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de 'huzur' uygulamasında 11 kişi tutuklandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’de polis ekiplerinin yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 11 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Susurluk ilçelerinde ’huzur’ uygulaması yaptı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda ise, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı