Balıkesir'de köy kahvehanelerini kadınlar çalıştırıyor

Balıkesir’in Balya ilçesine bağlı Akbaş köyünde kahvehaneleri 15 yıldan beri kadınlar çalıştırıyor. Kadınların kahve çalıştırması ilk zamanlar yadırganırken, kadınların işe el atması da argo konuşmaları ve küfrü sona erdirdi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki 215 nüfuslu Akbaş köyündeki iki kahvehane ile bir bakkalı kadınlar çalıştırıyor. Böylelikle, kahvehanelere giden erkekler konuşmalarına dikkat eder hale geldi. Kahvehaneyi 10 yıldan beri kardeşinin çalıştırdığını anlatan 2 çocuk annesi Şule Arı, kendisinin de kardeşine yardımcı olduğunu söyledi. Eski yıllarda muhtarın da kadın olduğunu anlatan Arı, yoldan geçen yabancılarında gelip çay içtiklerini söyledi. İşini severek yaptığını anlatan Şule Arı, “Akbaş Mahallesinde kahvehane işletiyoruz. Kahve bahane. Burasını kardeşim işletiyor. 9 sene bitti. 10.senesinde. Burada daha önce ilk zamanlar yadırganıyordu. Ama, şimdi artık alışıldı. Hatta çevreden gelip geçerken, İstanbul veya Altınoluk tarafına gelip geçenlerde uğrayıp çayımızı içerler. Daha önce bizim muhtarımızda kadındı. Diğer bakkalımızı da kadınlar işletiyor. Yani bu durumda herkes alıştı. Memnunuz. İşimi severek yapıyorum” dedi. Emekli öğretmen Erdem Deniz de, “Yaklaşık 15 yıldır köyümüzde oturuyoruz. Köyümüzdeki topluma hizmet veren kahvehaneler kadın arkadaşlarımız tarafından işletiliyor. Bakkallarımız da aynı şekilde. Bizde bu arkadaşlarımızın işletmesinden dolayı memnun oluyoruz. Zira, kahve içerisindeki konuşmalarımız, davranışlarımız, hareketlerimiz daha modern, daha çağdaş oluyor. Onlara da teşekkür ediyoruz” dedi.