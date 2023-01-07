Balıkesir'de 'Kültür Dolabı' projesi kitap okuyanların sayısını artıracak

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) öğrencilerinin takım çalışması dersi çerçevesinde hazırladığı ’Kültür Dolabı’ projesi hayata geçti. Turizm İşletmeciliği Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 6 kişilik ekibin Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’ın öncülüğünde hazırladıkları projede İskele Mahallesi’nde yürüyüş yoluna Kültür Dolabı konuldu.

Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde her gün yeni bir proje hayata geçerken, okuma alışkanlığının geliştirilmesi içinde Kültür Dolabı projesi geliştirildi. Turizm İşletmeciliği 3. sınıf öğrencilerinin, “Kitabına sahip çık. Geleceğin onda saklı” sloganı ile başlattığı proje ilgi gördü. İskele Mahallesi’ne konulan dolapta yer alan kitaplar kısa sürede tükendi. Projeyi hazırlayan öğrencilere Burhaniye Belediyesi ve esnaf da destek oldu. Üniversitelileri ziyaret eden Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, öğrencileri tebrik ederken, dolapların sayısının artırılacağını söyledi.

Projede görev alan öğrencileri kutlayan Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Öğrencilerimizle birlikte çok sayıda proje hazırladık. Bunlardan biri de Kültür Dolabı projesi. Burhaniye Işıklar şehri olarak geçiyor Bu anlamda ilçe halkının projelere sahip çıkacağına inanıyorum Öğrencilerimiz özellikle Ören, İskele, Bahçelievler ve Öğretmenler Mahallesi’nde projeler yaptılar. Burada olan kitapları okuyan vatandaşlar evlerine de götürebilirler. Evlerindeki fazla kitapları da buraya getirebilirler. Halkımızın bundan mutlu olacağına inanıyorum. Öğrencilerimiz de böyle bir projenin içinde bulunmaktan son derece mutlu oldular. Hepsini kutluyorum” dedi.

Projede yer almaktan mutlu olduğunu anlatan Süleyman Öz ise, “Bugün Oğuzhan hocamın takım çalışması dersinde Kültür Dolabı projesini gerçekleştirdik. Projemizin amacı Burhaniye halkına ve ilçeye gelen turistlerin daha fazla bilgilenmesi ve kültürlerinin artması adına bu dolabı yaptık. Bize katkı sunan Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveciler ile Dekanımız Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban’a teşekkür ederiz. Burada sloganımız ’Al götür, oku getir’ oldu. Güzel bir projeye imza attığımız için mutluyuz” diye konuştu.

Elif Beyza Kara da, “Takım çalışması dersi çerçevesinde bugün bu projemizi yaptık. Projedeki amacımız, insanların boş zamanlarında kitap okuyarak güzel vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kültür Dolabı’nın içinde daha çok Burhaniye’yi tanıtan kitaplar olacak. Umarım projelerimiz devam eder” dedi.