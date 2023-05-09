Balıkesir'de 'Oyunla Harekete Geç Yeteneğini Keşfet' projesi hayata geçiyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Oyunla Harekete Geç, Yeteneğini Keşfet” adlı projenin başlangıç toplantısı Balıkesir Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından projelendirilen ve bakanlık koordinesinde yürütülen “Oyunla Harekete Geç Yeteneğini Keşfet” projesinde koordinatör kurum olarak üç ortak ile iç anlaşma imzalandı.

Projenin açılış toplantısı Proje Ortaklarından; Romanya Universitatea Dın Craiova-UCV öğretim üyeleri, Portekiz Associacao Desportiva Cultural E Social De Carvalhais Spor Kulübü yöneticisi, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp ve proje ekibi katılımıyla gerçekleştirildi. Üç kurum arasında imzalanan iç anlaşmanın ardından projenin süreçleri, gerçekleştirilecek faaliyetleri, proje dahilinde gerçekleştirilecek eğitsel oyun modülü hakkında fikir paylaşımında bulunularak ülkeler arası koordinasyonla ilgili ilk adımlar atıldı. Proje ortaklarından öğretim üyeleri ve Portekiz Spor Kulübü yöneticilerine Balıkesir BM 75. Yıl Gençlik Merkezinde bulunan tüm bölümler tanıtılarak Akademi ve Kulüp çalışmaları hakkında bilgi verildi. Deneyap Atölyesinde eğitim alan gençler çalışmalarının tanıtımını gerçekleştirdi.