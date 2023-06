Balıkesir'de 10 kilometreye 1 ekip

TAKİP ET

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı öncesinde ve bayram süresince yoğunluk yaşanması beklenen, önemli bir geçiş güzergahında yer alan Değirmenboğazı Yol Kontrol Noktasında yapılan “Trafik Farkındalığı Uygulaması”nda sürücülere kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu. Vali Şıldak, Balıkesir sınırları içinde her 10 kilometrede 1 ekibin görev yapacağını bildirdi.

Kurban Bayramı ve turizm sezonunun başlaması dolayısıyla trafik yoğunluğunun hissedildiğini ifade eden Vali Şıldak basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Trafik yoğunlaşıyor giderek. Biz de her bayram öncesi olduğu gibi sürücülerimize hatırlatma yapmak için yine yoldayız. Uzun bir bayram tatilinin öncesindeyiz. Bayramlar kazasız olsun diyoruz. Bunun için yollarımızda trafiğe dikkat diyeceğiz. Balıkesir’de bayrama ilişkin bütün tedbirlerimizi aldık. Her şeyin başı huzur ve güvenlik. İlimizde bayramın huzur ve güven içerisinde geçmesi için planlamasını yaptığımız tedbirleri bugünden itibaren alanda uygulamaya geçirmiş bulunuyoruz. Bu itibarla bayram tatili içerisinde asayiş ve trafik hizmetlerinde çok yüksek bir sayıda tedbir alıyoruz. Emniyetimiz 1.650 asayiş personeli ve 300 araçla, ayrıca 375 trafik personeli ve 81 araçla; kırsal bölgelerimizde ise jandarmamız 1.361 asayiş personeli ve 238 araçla, 121 trafik personeli ve 60 araçla görevi başında olacak" dedi.

Artan nüfusa artan tedbirler

Bayramın yanı sıra okulların tatil olmasının da yoğunluğa sebep olduğuna dikkat çeken Şıldak, “Bayram tatiline eklenen yaz yoğunluğu dolayısıyla geçtiğimiz hafta içerisinde bütün kurumlarımızla tedbirleri görüştük. Altınoluk’tan Altınova’ya kadar; Edremit, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık ilçelerimizin nüfusu kat be kat artmakta ve gerek konaklamalı gerekse günübirlik olarak ilimiz turizm şehri olarak git gide yoğunlaşmaktadır. Yine kuzeyde Erdek ve Marmara İlçelerimiz de bu yoğunluktan nasibini alan ilçelerimizdir. Bu ilçelerimizde tatille birlikte turizm hareketliliğini bu planlamaya tabii tuttuk. Sağlık hizmetleri, turizm, güvenlik en başta olmak üzere ve trafik hizmetleri noktasında bütün takviyelerimizi yaptık. Örnek verecek olursak hastanelerimizdeki acil sağlık hizmetlerini, uzman hekim nöbetlerini, aile sağlığı merkezlerindeki aile hekimi sayılarımızı arttırdık. Altınoluk’ta, Akçay’da, Gömeç’te ve Ayvalık’ta birer yaz polikliniğini açmak suretiyle vatandaşlarımızın daha hızlı hizmet almalarını sağlamaya yönelik tedbir almış olduk. Güvenlik noktasında ise yarından itibaren emniyetimizde 100’ün üzerinde, jandarmamızda ise 100’e yakın personelimizi körfez bölgelerimiz ile Erdek ve Marmara Adası gibi turizm yörelerimizde görevlendiriyoruz. Sadece bayram tatili değil Ekim ayına kadar sürecek yoğun bir hareketlilik beklediğimiz bu dönemi ilimizde en sağlıklı şekilde yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Her 10 kilometreye bir ekip

Bayram ve yaz yoğunluğunun beraberinde yüksek bir trafik hareketliliği getirdiğini sözlerine ekleyen Vali Şıldak, “İlimiz denize uzanan bir geçiş koridorunda bulunuyor. Bu sebeple bütün hatlarımızda yoğunluk var. Vatandaşlarımız bu yoğunlukla birlikte seyahat etmeye çalışıyorlar. Onlara bir kez daha seslenmek istiyorum; lütfen dikkat edelim, emniyet kemeri bulunmadan, bebek koltuğu bulunmadan, cep telefonuyla meşgul olmadan, hız sınırlarını aşmadan, hatalı sollama yapmadan ve de uykusuz vaziyette araç kullanmadan dikkatli bir şekilde seyahat edelim. Lütfen bayram sevincini hüzne boğmayalım. Tatil boyunca da bulundukları yerde de hareketlilik devam edecektir. Direksiyona geçtikleri her anda bu dikkati lütfen sevdiklerinden esirgemesinler. Tatil boyunca trafik denetimlerimiz de en üst seviyede devam edecek. Karayollarımızda ve kırsal bölgelerimizde ekiplerimiz görev başında olacak. Balıkesir-Edremit ve Edremit-Ayvalık hattında trafik denetimlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Her 10 kilometrede bir ekibimiz olacak. Tüm vatandaşlarımızı, misafirlerimizi trafik konusunda duyarlı olmaya, bilinçli olmaya ve lütfen hız sınırlarına uymaya davet ediyoruz. Ayrıca İlimiz iki denize sahip, Ege’de Marmara’da kıyılarımız var. Vatandaşlarımız denize girdiklerinde boğulma riski yaşamadan vakit geçirmelerini bekliyoruz. Zira ilimizde her yıl önemli sayıda vatandaşımızı maalesef denizlerdeki boğulma vakalarında kaybediyoruz. Ben bu konuda da vatandaşlarımıza tekrar uyarıda bulunmak istiyorum. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere artık bu mevsim itibariyle sıcaklıkların giderek artmasıyla beraber çok da rüzgar alması nedeniyle orman yangınları açısından riskli bir bölgedeyiz. Bayram tatili içinde de hava sıcaklıklarının yüksek olması bekleniyor. Ormanlarımızı koruyalım duyarlı olalım" dedi.