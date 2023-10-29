Balıkesir'de 100. yıl coşkusu

Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. yıl etkinlikleri törenlerle kutlandı. Büyük coşkunun yaşandığı kutlamalara vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları Balıkesir’de çelenk sunumuyla başladı. Çelenk sunumunun ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Nurettin Alkan, 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile AK Parti, CHP ve MHP’li milletvekilleri tören alanına geldi.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın askeri araç üzerinde halkı selamlamasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Ardından Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu günün konuşmasını gerçekleştirdi.

Vali Ustaoğlu, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 29 Ekim 1923 tarihinde ’Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare cumhuriyet idaresidir’ diyerek ilan ettiği Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın coşkusunu ve heyecanını en önemlisi de gurur ve iftiharını hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz 100 yıl önce bugün hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir idare usulü halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bir fiil idare etmesi esasına dayanır. ’Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir’ ifadeleriyle ilan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin ortak eseridir. Bu nedenle ülkemiz aziz milletimiz için olduğu kadar, dünyanın mazlum ve mağdurları içinde bir umut ışığı olarak doğmuştur. Cumhuriyet bağımsızlığımızın sembolüdür” dedi.

Vali Ustaoğlu’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan şiir ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Tören resmi geçit ile sona erdi.