Balıkesir'de 100.Yıl Konseri coşturdu

Burhaniye ilçesinde, yüzlerce kurs açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurduğu Türk Halk Müziği Korosu’nun Reha Yurdakul Salonundaki konseri izleyenleri coşturdu. Seçil Onay’ın şefliğini yaptığı koro, yurdun değişik yörelerinden 24 türkü seslendirdi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kurduğu Türk Halk Müziği Korosunun konserini yaklaşık 300 kişi izledi. Müzik öğretmeni Zeki Selçuk ve Seçil Onay tarafından hazırlanan koronun 100.Yıl Konseri yoğun ilgi gördü. İzleyenler türkülere eşlik etti. Konseri Belediye Başkan Vekili Hasan Küçükdereli ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri İzettin Zengin, Bülent Akmeşe ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de izledi. Konserlerin devam edeceğini anlatan Burhaniye Hak Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, “ Cumhuriyetin 100.kuruluş yıldönümünde coşkuya katkıda bulunmak üzere Halk Müziği Korosu ile bir konser vermeye karar verdik. Konserimizde, emekli müzik öğretmenlerinden, emekli memurlardan ev hanımlarına ve gençlere kadar pek çok kişi bir arada bir aylık çalışma ile konserimizi sunacak hale getirdiler. Konseri hazırlayan Zeki beye ve Seçil hanıma ve solistlerinize bu güzel geceyi yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Devamı da gelecek” dedi. Emekli öğretmen Rafet Solmaz da, “ Cumhuriyetimizin 100.yılı kutlamaları çerçevesinde Burhaniye Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün çok kaliteli bir Türk Halk Müziği Konserini izliyoruz. Yarın akşamda yine bir şiir ve türkü gecemiz olacak. Bunların hepsi Cumhuriyetimizin 100.yılını daha büyük coşkuyla kutlamak için. Büyük önderimiz her 10 yılda bir Cumhuriyetimizi daha büyük coşku ve mutlulukla kutlayın demişti. Bizde bunu yerine getirmenin övüncünü yaşıyoruz” dedi. Çiftçi Kadir Korkak ise, “Geçen senede gelmiştim. Çok beğendim. Coştuk, eğlendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.