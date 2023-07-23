Balıkesir'de 120 bricçi yarış heyecanı yaşadı

Burhaniye ilçesinde, 4. Burhaniye Kitap Fuar’ı çerçevesinde düzenlenen Burhaniye Briç Turnuvası tamamlandı. Kuzey Ege Bölgesinin en yüksek katılımlı Açık İkili Briç müsabakalarının yapıldığı turnuvaya 120 sporcu katıldı.

Öğretmenler Mahallesinde bulunan Burhaniye Briç Kulübü’nde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin Ege ve Marmara bölgelerinden 120 sporcunun katıldığı turnuva ’da Kuzey-Güney ve Doğu Batı gruplarında dereceye girenlere kupa ve hediye paketleri verildi. Dereceye giren sporcuların ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalalan ile Briç Balıkesir Temsilcisi Uğur Tarhal ve Belediye Briç Temsilcisi Hakkı Güray Demiröz tarafından verildi. Yarışmalara kadın briççiler de katıldı. 30 yıldır briç oynadığını anlatan Dr. Buket Göker, “Satranç şahların oyunu, briç ise oyunların şahıdır. Tüm, kadın erkek ayırmadan yaş ayrımı yapmadan her kişinin briç oynamasını öneriyorum. Çünkü artık satranç gibi olimpiyatlarda dünyaca kabul edildi. Hatta bizim kadın briççilerimiz birkaç yıl önce Çin de yapılan akıl olimpiyatlarında derece aldılar. Briçte de dünyada adımızı duyurduk. Bu yönden de bilhassa kadın briççilerimiz çok başarılılar. Pek çok gelişmiş ülkede briç üniversitede seçmeli ders olurken, şükür ki bizde de artık sonuca varıldı” dedi. Belediye Biriç temsilcisi emekli albay Hakkı Güray Demiroz; “Bu gün çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapma şansı bulduk. Burhaniye Belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Burhaniye Belediye briç temsilcisi olarak, şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki, tüm bu bölgede Körfezde bu denli büyük bir organizasyona ev sahipliği yapan tek ilçe biziz. Bu konuda çok güzel ekip çalışması ile başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum. Bu istikamette birinci olan dereceye giren katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Briç İl Temsilcisi Veteriner Hekim Uğur Tarhal ise, “Bu gün Burhaniye Briç Kulübünde Belediye Başkanlığı Kupasının 4’ncüsünün gerçekleştirdik. Oldukça iyi bir katlım oldu. 120 biriççiyi ağırladık. Ağırlık olarak Ege ve Marmara bölgesinden briççilerimiz geldi. Komşu ilçelerden komşu kulüpler destek odula. Güzel bir ortamda bunu gerçekleştirdik. Eylül ayında da Festival turnuvamız var. Onda da çok daha büyük katılım bekliyoruz. Burhaniye artık briçin merkezi olmuştu. Bizler bu konudan çok memnunuz. Belediyemizin desteği ile güzel ortamda misafirlerimizi ağırlayıp güzel turnuvalar yapıyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.