Balıkesir'de 127 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 127 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 127 düzensiz göçmen yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’de jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği operasyonlarda 127 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son bir haftada il genelinde kırsal mahallelerde gerçekleştirdikleri göçmen kaçakçılığına yönelik 5 düzensiz göçmen olayına müdahale etti. Operasyon ve denetimlerde 111’i Afganistan, 10’u Sudan, 4’ü İran, 1’i Yemen ve 1’i Türkmenistan uyruklu olmak üzere toplam 127 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ekipler, olaylarla ilişkisi olan bir kamyonete de el koydu. Gözaltına alınan 2 organizatör, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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