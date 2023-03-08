Balıkesir'de 136 aranan şahıstan 70'i tutuklandı

Balıkesir’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 136 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 70 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gönen, Havran, Marmara, Savaştepe ve Susurluk ilçelerinde son 1 haftada yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 136 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 70 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 17 adet ruhsatsız tabanca ve 166 adet fişek, 7 adet ruhsatsız tüfek ve 31 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.