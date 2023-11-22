Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen ve onları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 16 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı
Editör
EditörEditör
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan operasyonda 16 düzensiz göçmen ve onları yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmalarda; Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi’nde düzenlenen operasyonel faaliyette 3 organizatör ile birlikte 16 düzensiz göçmen yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 3 organizatör tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 16 düzensiz göçmen Bandırma Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman