Balıkesir'de 17 alanda 400 engelliye kurs veriliyor

Vali Hasan Şıldak kurumlar tarafından engelli bireylerin hayata uyum süreçlerini hızlandıran çalışmaları değerlendirdi.

Kurumların engelli bireylere yönelik yürüttüğü çalışmaların mevcut durumunun görüşüldüğü toplantıda; kurslar, etkinlikler, periyodik çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili bilgi verildi. Engelli bireyler için yapılan halk eğitim faaliyetleri dahilinde il genelinde 17 alanda 64 kursta 400 kursiyer bulunduğu, ayrıca voleybol, basketbol, masa tenisi, boççe, tandem bisiklet, okçuluk gibi spor kurslarıyla da engellilerin hem sosyalleşme hem de spor yapma imkanı buldukları ifade edildi.

Vali Şıldak, yapılan toplantının önümüzdeki süreçte genişletilecek çalışmaların bir hazırlığı niteliğinde olduğunu söyledi. Şıldak, “Toplumda sayıları bir hayli yüksek olan, farklı niteliklere sahip engelli guruplarındaki vatandaşlarımıza daha yararlı olmak için, etkinlik ve kurslarla onların sosyal hayata uyumlarını arttıracak yol haritasını ilgili kurumlarımızla belirleyeceğiz. Genel durumu gördüğümüz bu toplantının ardından başlayacak çalışmalara dahil edilecek bir kişi bile, çalışmaların toplumun tamamına yapılmış bir katkı olarak görülmesi gerekir. Desteğe ihtiyacı olan bu kesime yönelik çalışmalarımız hassasiyetle devam edecek. Bu hazırlık toplantısı sonrasında kurumlarımız yeni çalışma önerilerini, daha açık faaliyet planlarını oluşturacak. Hedefimiz ilimiz genelinde daha çok engellimize daha fazla seçenek sunabilmek. Spor, kültür, sanat, mesleki eğitim alanlarında kurs ve etkinliklerle onları buluşturmak istiyoruz. Bir yandan da yararlanabilecekleri tesis sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Vali Şıldak başkanlığında Valilik Kocaseyit Toplantı Salonunda yapılan değerlendirmeye Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hatice Dost ve kurumların ilgili şube müdürleri ile Altıeylül ve Karesi Halk Eğitim Müdürleri katıldı.