Balıkesir'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri operasyonlarda 173 düzensiz göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı. Organizatörlerden biri tutuklandı.

Balıkesir'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Balıkesir’de jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri operasyonlarda 173 düzensiz göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı. Organizatörlerden biri tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde; 7 farklı göçmen grubu yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 organizatör, 172 Afganistan, bir Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenleri taşımakta kullanılan 2 araç ele geçirildi.

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Yakalanan 2 organizatörden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli işlemler devam ediyor. Ayrıca tespit edilen 2 organizatör ve 2 araç hakkında yakalama çalışmaları sürdürülüyor.