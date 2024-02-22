Balıkesir'de 173 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Balıkesir’de jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik yürüttükleri operasyonlarda 173 düzensiz göçmeni ve 2 organizatörü yakaladı. Organizatörlerden biri tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde; 7 farklı göçmen grubu yakaladı. Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 2 organizatör, 172 Afganistan, bir Özbekistan uyruklu düzensiz göçmen ve göçmenleri taşımakta kullanılan 2 araç ele geçirildi.

Yakalanan 2 organizatörden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli işlemler devam ediyor. Ayrıca tespit edilen 2 organizatör ve 2 araç hakkında yakalama çalışmaları sürdürülüyor.