Balıkesir'de 18 aranan kişiden 11'i tutuklandı

Balıkesir’de Asayiş Şube polislerinin 4 ilçede yaptıkları uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 kişi tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinden 6 ateşli silah ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Edremit, Erdek ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı. Yakalanan şahısların üzerinden 3 adet ruhsatsız tabanca ve 62 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 89 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.