Balıkesir'de 18 yıllık cinayeti JASAT aydınlattı: Oğlunun kan örneğiyle kimliği belirlendi

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 18 yıl önce Bandırma’nın Misakça Mahallesi’nde Gönen Çayı’nda battaniyeye sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili faili meçhul cinayeti aydınlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Nisan 2007 tarihinde Gönen Çayı’nın denizle bağlantı noktasına yaklaşık 1 kilometre mesafede battaniyeye sarılı ve iple bağlanmış halde bulunan bir erkek cesedi ortaya çıkmıştı. Yaklaşık 30 gündür suda kaldığı belirlenen, 30 yaşlarındaki cesedin kimliği o dönem tespit edilememişti.

Kimliği 7 yıl sonra ortaya çıktı

Yıllar boyunca yapılan incelemelerde kimlik tespiti yapılamadı ve sonuç alınamayınca dosya açık kaldı. 2014 yılında tüm illerdeki kayıp şahıs kayıtları yeniden tarandı. Bu süreçte, maktulün askerde olan oğlundan alınan kan örneği sayesinde cesedin Rafet Alkan isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ancak cinayetin failleri o dönem tespit edilemediği için dosya açık bırakıldı.

JASAT dosyayı yeniden açtı

2025 yılı Mayıs ayında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri tarafından dosya yeniden ele alındı. Ekipler, maktulün geçmişte suç işlediği kişiler ve çevresi üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Toplanan yeni deliller, çapraz sorgular ve tanık ifadeleriyle dosya detaylandırıldı.

Çapraz sorguda itiraf geldi

Yapılan çalışmalar sonucunda cinayetle bağlantılı olduğu belirlenen S.Ş. (59), F.A. (44), S.Ş. (52), E.K. (59), T.B. (37) ve S.Ş. (37) isimli şahıslar Gönen ilçesinde eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Sorgulamalar sırasında olayın baş şüphelisi S.Ş. (59), cinayeti kendi işlediğini itiraf etti. Cinayetin bir "iç hesaplaşma" sonucu işlendiği belirlendi.

Ev hapsi ve elektronik kelepçe kararı

Adli rapor doğrultusunda S.Ş.’nin belden aşağısından rahatsız olduğu, hayatını tek başına idame ettiremeyeceği tespit edildi. Şüpheli hakkında ev hapsi, elektronik kelepçe ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi. Diğer beş kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

18 yıl sonra aydınlatılan bu faili meçhul dosya, JASAT timlerinin titiz çalışmasıyla çözüme kavuştu.