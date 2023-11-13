Balıkesir'de 199 araca 626 bin lira ceza uygulandı

Balıkesir’de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler son 3 günde il genelinde alkol ve uyuşturucu madde denetimine yönelik yapılan trafik kontrollerinde 775 aracı denetledi, 199 araca 626 bin 233 TL idari para cezası uyguladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik birimlerince il genelinde son 3 günde alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde denetimine yönelik yapılan trafik denetimlerinde; 775 araç kontrol edilirken, 199 araca 626 bin 233 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi ve 46 araç trafikten men edildi. 30 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenli yolculuk etmeleri, trafik kurallarına uyulmasının sağlanması maksadıyla kontrollerin aralıksız devam edeceği bildirildi.