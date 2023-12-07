Balıkesir'de 2 kablo hırsızı 9 dairenin elektrik kablosunu çaldı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde inşaat halindeki binanın kapısını kırarak içeri giren 2 şahıs, binadaki 9 daireye döşenmiş 36 top elektrik kablosunu sökerek çaldılar. Polis ekipleri 2 şüpheli şahsı kamera ve PTS araştırması sonrası yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince; Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yonca Caddesinde inşaat halindeki binanın kapı kilidinin kırarak , binadaki 9 dairenin döşenmiş olan 30 bin lira değerinde 36 top elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera, PTS, KGYS araştırmaları neticesinde olayını yapan şahısların araçlarını takip ederek, 2 arama kaydı olan S.T. ve Ş.T’yi gözaltına aldı. Yapılan koordineli çalışma neticesinde yakalanan S.T. ve ŞT. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.