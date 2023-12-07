Balıkesir'de 2 kablo hırsızı 9 dairenin elektrik kablosunu çaldı

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde inşaat halindeki binanın kapısını kırarak içeri giren 2 şahıs, binadaki 9 daireye döşenmiş 36 top elektrik kablosunu sökerek çaldılar. Polis ekipleri 2 şüpheli şahsı kamera ve PTS araştırması sonrası yakaladı.

Balıkesir'de 2 kablo hırsızı 9 dairenin elektrik kablosunu çaldı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde inşaat halindeki binanın kapısını kırarak içeri giren 2 şahıs, binadaki 9 daireye döşenmiş 36 top elektrik kablosunu sökerek çaldılar. Polis ekipleri 2 şüpheli şahsı kamera ve PTS araştırması sonrası yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlilerince; Altıeylül ilçesi Bahçelievler Mahallesi Yonca Caddesinde inşaat halindeki binanın kapı kilidinin kırarak , binadaki 9 dairenin döşenmiş olan 30 bin lira değerinde 36 top elektrik kablosunun çalınması olayı ile ilgili yapılan kamera, PTS, KGYS araştırmaları neticesinde olayını yapan şahısların araçlarını takip ederek, 2 arama kaydı olan S.T. ve Ş.T’yi gözaltına aldı. Yapılan koordineli çalışma neticesinde yakalanan S.T. ve ŞT. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Kepsut Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman