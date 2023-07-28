Balıkesir'de 2 şahsa kaçak tütün operasyonu

Balıkesir’in Balya ilçesinde jandarma ekipleri 2 şahsa ait işyeri ve evlerinde yaptıkları oprasyonlarda çok miktarda kaçak tütün, boş ve dolu makoron ile 3 adet otomatik tütün sarma makinası ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Balya ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin ikamet ve işyeri adreslerinde aramada; 12 bin 300 adet dolu makaron, 40 bin adet boş makaron, 35 kg. kıyılmış kaçak tütün, 43 adet elektronik sigara likidi ve 3 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir. Olaya karışan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.