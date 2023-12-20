Balıkesir'de 2 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri 2 şahsa ait ev ve bir araca operasyon düzenledi. Operasyonda 286 gram kubar esrar ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Altıeylül ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 2 şüpheliye ait 1 ikamet adresi ve 1 araçta icra edilen operasyon sonucu; 286 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri olaya karışan 2 şahsı, işlem yapılmak üzere gözaltına aldı.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği açıklandı.