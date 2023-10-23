Balıkesir'de 20 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 20 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, çok miktarda uyuşturucu madde, 11 ateşli silah ve suçtan elde edildiği düşünülen 19 bin TL para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri son 1 haftada kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Altıeylül, Bandırma, Burhaniye, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Karesi ve Sındırgı ilçelerinde meydana gelen 12 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 20 şüpheliye ait ev ve eklentileri ile kullanmış oldukları araçlara yönelik icra edilen operasyon sonucu; 774 gram kubar esrar, 277 adet sentetik uyuşturucu hap, 80 gram skunk, 70 adet metamfetamin, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet iklimlendirme sistemi kabini, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 26 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 7 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 527 adet fişek, 5 adet şarjör, 1 adet cep telefonu ve suçtan elde edilen 19 bin TL para ele geçirdi. Olaylara karışan 20 şüpheli şahıs yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.