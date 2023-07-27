Balıkesir'de 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Kocaeli'de yakalandı
Balıkesir'de 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Kocaeli'de yakalandı.
Balıkesir’de 20 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi Kocaeli’de yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü, 2003 yılında Balıkesir’de işlenen cinayetin firari şüphelisinin Kocaeli’de olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.A. isimli firari şüpheliyi saklandığı yerde yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi.