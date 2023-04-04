Balıkesir'de 21 aranan şahıstan 9'u tutuklandı

Balıkesir'de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de 21 aranan şahıstan 9'u tutuklandı
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Balıkesir’de asayiş polisleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 21 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 9 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kartuş, 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.