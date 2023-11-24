Balıkesir'de 256 personelle 'Asayiş ve Huzur' operasyonu

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde 80 ekip ve 256 personelin katılımı ile il genelinde Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada bin 363 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde, "Milli Güvenlik, genel sağlık ve asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç veya kabahatin işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine" yönelik olarak; Umuma açık istirahat ve eğlence yerler, Açık alkol satış ve sunum yapan tüm içkili yerler, Dernek ve Kurum Lokalleri, Sosyal Tesisler, Kafe, Kafeterya, Kahvehane, Kıraathane, Elektronik Oyun Yerleri ve Trafiğin yoğun olduğu farklı hareket noktalarında olmak üzere, 80 ekip ve 256 personelin katılımıyla il genelinde yapılan Asayiş, Trafik ve Huzur Uygulamasında; Uygulamada bin 363 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı. Polis ekipleri uygulama esnasında 320 umuma açık park, bahçe, meydan, alan, metruk yerler, gar, terminal vb. muhtelif yerler denetlenmiş ve bir şahsın üzerinden 0,45 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Trafik ekipleri de yaptıkları denetimlerde 455 aracı denetlerken, 40 araç sürücüsüne 94 bin 798 TL. idari para cezası uyguladı ve 2 aracı trafikten men etti.