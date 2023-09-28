Balıkesir'de 27 günde bin 5 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir il genelinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 27 günde bin 5 düzensiz göçmen ve 45 organizatör yakalandı.

Balıkesir'de 27 günde bin 5 düzensiz göçmen yakalandı
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Balıkesir il genelinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 27 günde bin 5 düzensiz göçmen ve 45 organizatör yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, 1-27 Eylül 2023 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir il genelinde toplamda 51 operasyonel faaliyet icra edildi. Yapılan faaliyetler sonucunda; 45 organizatör ve bin 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Adli makamlara sevk edilen 25 şüpheli organizatör hakkında tutuklama ve 7 organizatör şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. İcra edilen operasyonel faaliyetler sonucu; 25 adet suçta kullanılan araç, 168 adet can yeleği, 4 adet tekne motoru, 3 adet şişme bot ve 29 adet suçta kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi.