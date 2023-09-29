Balıkesir'de 28 aranan şahıstan 10'u tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de 28 aranan şahıstan 10'u tutuklandı
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Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gömeç, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 4 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 15 adet kartuş ele geçirildi.

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