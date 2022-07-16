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Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kanlı sünnet düğününün ayrıntıları ortaya çıktı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kanlı sünnet düğününün ayrıntıları ortaya çıktı. Düğünde başlayan tartışmada babalarının vurulduğunu gören 2 kardeşin karşılık vermesiyle çatışmanın başladığı ileri sürüldü.

Balıkesir'de 3 kişinin öldüğü kanlı sünnet düğününün ayrıntıları ortaya çıktı
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Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kanlı sünnet düğününün ayrıntıları ortaya çıktı. Düğünde başlayan tartışmada babalarının vurulduğunu gören 2 kardeşin karşılık vermesiyle çatışmanın başladığı ileri sürüldü.

Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Güvemçetmi Mahallesi’nde düzenlenen sünnet düğününde iki aile arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İddiaya göre, sünnet düğününde Vedat Y. (50) ile Yılmaz A. (50) arasında tartışma yaşandı. Bunun üzerine, Vedat Y.’nin oğlu Atakan Y. (17) yanında bulunan tabancayla Yılmaz A.’ya ateş etti. Babalarının vurulması üzerine Emre A. (23) ve Yusuf A. da (25) tabancayla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından yapılan kontrollerde Atakan Y., Seyhan Y. ve Yılmaz A.’nın öldüğü tespit edildi. Ağır yaralan Vedat Y. ile birlikte çevrede bulunan ve kurşunların isabet ettiği A.S., A.M. ve S.Ç. ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Emre A. ve Yusuf A. jandarmaya teslim oldu. Emre A.’nın Aydın’da jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı ve abisi Yusuf A.’nın ise Edirne’de Piyade Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

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İHA
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