Balıkesir'de 46 şahsa uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de Narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 46 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve 3 adet tabanca ele geçirildi.
Balıkesir’de Narkotik polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 46 şahsı gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklandı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi ve 3 adet tabanca ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 1 haftada yapılan 37 ayrı çalışmada 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs adli kontrol şartıyla, 43 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 2 bin 793 adet ecstasy hap, bin 489 adet sentetik ecza hap, 184 gram esrar maddesi, 88 gram metamfetamin maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 112 adet fişek ele geçirildi.