Balıkesir'de 6 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü suç ve suçlularla etkin mücadelesine devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği personellerinin titiz çalışmaları ile kasten öldürme olayının faillerinin tespiti ve yakalamaya yönelik yapılan çalışmalarda suça karışan 6 fail yakalandı.

Emniyet kuvvetlerince yapılan operasyon neticesinde suça karışan kasten yaralama, uyuşturucu, 6136 SKM ve kasten öldürme suçlarından 15 olay kaydı olan A. M, kasten yaralama, uyuşturucu, 6136 SKM ve çocuğun kaçırılması veya alıkonulması suçlarından 35 olay kaydı olan H. F. G, kasten öldürme, kasten yaralama, uyuşturucu, kumar, 6136 SKM ve kişilerin huzur sükunun bozma suçlarından 6 olay kaydı olan İ. K, kasten yaralama suçları olmak üzere, tehdit ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından 13 olay kaydı olan E. E ile olay kaydı olmayan E. Z, kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, işyerinden hırsızlık gibi toplam 17 adet kaydı olan ayrıca 6 Aralık 2023 tarihinde Ayvacık açık cezaevinden firar ettiği anlaşılan, 32 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan M. G yakalandı. Yakalanan 6 şüpheli gerekli iş ve işlemleri için Balıkesir Adliyesi’ne sevk edildi.