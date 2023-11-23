Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakandı.

Balıkesir'de 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı
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Balıkesir’in Edremit ve Ayvalık ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 9 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, göçmen kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik olarak yapılan çalışmada, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 adet otomobil (ticari taksi), 1 adet tekne motoru, 1 adet şişme bot ve 1 adet kompresör ele geçirildi. Olaya karışan 6 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman