Balıkesir'de 9 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri Karesi ve Altıeylül ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesi ile ikamet adresleri ve araçlarında yapılan operasyonlarda 9 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddesi ve uyuşturucudan elde edildiği düşünülen para ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi ve Altıeylül ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen 9 şüpheliye ait 3 ikamet ve 3 araçta eş zamanlı olarak icra edilen operasyonel faaliyet sonucu; 2 kg metamfetamin, 94 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet plastik ölçek, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 adet clipsli poşet, 9 adet cep telefonu ve 41 bin 905 TL, 100 Dolar, 10 Euro suçtan elde edilen gelir ele geçirilirken, Olaya karışan 9 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.