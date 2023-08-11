Balıkesir'de abide ağaçlara bilimsel bakım

Burhaniye ilçesinde tarihi meşe ağaçları, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce bakıma alındı. İlçenin Ören Mahallesi’nde çalışmaya başlayan 13 kişilik rehabilitasyon ekibi, bir taraftan budama yaparken, bir taraftan da ağaçların hastalıklı kısımlarını tedavi ediyor.

Burhaniye’nin Ören Sahili’ne değer katan tescilli tarihi meşe ağaçları bakıma alındı. Orman Mühendisi Uğur Gökceoğlu’nun başkanlığındaki 13 kişilik rehabilitasyon ekibi, bin 100 adet meşe ağacında çalışmalarına başlarken, çalışmanın bir ay devam etmesi bekleniyor. Meşe ağaçlarının bakıma alınması yörede oturanları sevindirdi. Bin 100 ağaca bakım yapılacağını anlatan Orman Mühendisi Uğur Gökceoğlu, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu proje çerçevesinde daha önceki yıllarda birçok şehirde yapılan bakım çalışması bu sene Balıkesir’de yapılıyor şu an. Ören’de bin 100 tane meşe palamudunun bakım çalışmasını yapıyoruz. Bu yaklaşık bir ay sürecek bir çalışma. Bu çalışma içerisinde, ağaçların budanması, kuruyan dalların, sürgünlerin temizlenmesi ve birbirine temas eden zarar veren dalların temizlenmesi yer almaktadır. Bunun dışında ağacın yara bakımları da var. Yaraları temizleyip ilaçlayıp böcek ve mantara karşı ilaçlayıp çam katranı tatbik ediyoruz. Çam katranı bu yaraların daha fazla ilerlemesini engelliyor. Ağaç üzerinde veya gövde üzerinde bulunan kovukların su birikebilecek yerlerini özel bir paslanmaz telle kapatıp içerisine su girmesini engelliyoruz. Bu da çürümeyi engellemiş oluyor” dedi.

Ekiplere teşekkür eden Ören Mahalle Muhtarı İlker Kurt da, “Abide ağaçlarımızın meşe ağaçlarımızın bakımları yapılıyor. Çok güzel bir ekip. 13 kişilik bir ekip bu çalışmayı sürdürüyor. Amaç, ağaçlarımızı gelecek nesillere aktarabilmek. Ben, Ören Mahallesi adına ekipte yer alan arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaan Tuna ise, “Güzel bir hizmet. Sahip çıkalım bunlara. Ören’i Ören yapan değerler bunlar. Bunlar olmazsa zaten turistler de gelmez. Bizler de buranın halkı olarak kötü görüntülerle karşılaşırız. Bizim olduğu kadar burada yaşayan bizim sembolümüz sincaplarımız da var. Mesela meşe ağaçlarını bizden çok onlar kullanıyorlar. Onların da doğal yaşam alanları. Onlara da saygı göstermemiz lazım. Güzel bir uygulama. Yetkililere teşekkür ederiz. Budama yaptıkların için, ilgilendikleri için” şeklinde konuştu.