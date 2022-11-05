Balıkesir'de Adramytteion Kentsel Tasarım Projesi sergilendi

Burhaniye ilçesinde, antik Adramytteion kazıları devam ederken, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri tarafından geliştirilen, Adramytteion temalı kentsel tasarım projesi de sergilendi. Adramytteion kentinin yer aldığı Ören Mahallesi’nde düzenlenen sergi ilgi görürken, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş de projede emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

İlçenin Ören Mahallesi’nde antik Adramytteion kazıları devam ederken, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırladığı Adramytteion Kentsel Tasarım Projesi de sergilendi. Ören Meydanı’nda düzenlenen sergi ilgi görürken, Kaymakam İlyas Memiş, projede emeği geçenlere teşekkür ederken, belge takdim etti. Adramytteion Derneği Başkanı Doç.Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, emeği geçen üniversite öğrencileri ile hocalarına teşekkür etti.

Kentsel Tasarım Projesinin önemini anlatan Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz Tülübaş Gökuç, "Öğrencilerimiz tarafından Mimari Tasarım 5 Dersi çerçevesinde hazırlanan Adramytteion temalı kentsel tasarım projelerinden oluşan sergimiz kentsel ölçekte çevre düzenleme projelerinden oluşmaktadır. Çalışma alanı, kazı alanlarımız, üst örtüsü tasarlanması, arkeoloji müzesi tasarımı, otopark alanlarının yeniden düzenlenmesini içermektedir. Sahil şeridinin düzenlenmesi, kafe ya da restoran gibi gereksinimleri ve olanakların analizi, işlevsel projeleri aynı zamanda çözüm önerilerinin de getirilmesi amaçlanmaktadır" dedi.

Öğrencilerden Sude Ağdemir de, “Bu projede yer almaktan mutluyum. Burada nüfus, yazın daha kalabalık, kışın da daha az olmaktadır. Buna yönelik bir proje hazırladık. Projede destek olan hocalarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Şafak Doruk Ay ise, “Bu projede, Ören’de yer alan tarihi eserleri gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Bunu yaparken de tarihi dokuya zarar vermemeye çalıştık. Bu proje ilerde hayata geçerse, tekrardan gelip buraları görmeyi çok isterim” dedi.

Burhaniye Adramytteion Derneği Başkanı Doç. Dr. Sabriye Çelik Uğuz da, “Üniversite öğrencilerimiz tarafından üretilen bu projenin, buranın hem yereldeki değerinin artırılması konusunda hem de gelecekteki projeler için önemli olduğunu düşünüyorum. Adramytteion, kültürel mirasımız olarak buranın ve kentin değerini artıracağına inanıyorum. Bunların projelere dönüşmesi, hayata geçmesi için bir umuttur. Bunların gelecekte de proje şeklinde göreceğimiz en güzel altyapıyı oluşturuyor. Ben, tüm Balıkesir Üniversitesi öğrencileri ve hocalarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.